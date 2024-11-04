Тайная свадьба и призовые на общий дом. История любви биатлонистов Халили и Гореевой

Сыграли свадьбу и готовятся покорять новые вершины в спорте.

Российские биатлонисты Карим Халили и Анастасия Гореева были знакомы еще со времен выступления за юниорскую сборную. Правда, тогда внимания друг на друга они не обращали. Да и времени на это у них по понятным причинам не было. Постоянные тренировки, сборы и соревнования. О личной жизни думать некогда.

Как начался роман

Оба спортсмена к тому же еще ведут закрытый от публики образ жизни и редко публикуют фото в соцсетях. Но внимательных поклонников биатлона не обмануть. Многие фанаты начали замечать, что Халили и Гореева общаются слишком часто и посещают одни и те же места.

Хотя ранее Карим встречался несколько лет с украинской биатлонисткой Екатериной Бех. Она родилась в Хабаровском крае, но из-за большой конкуренции в России была вынуждена выступать за сборную Украины. Однако из-за сложной политической ситуации и желания быть рядом с любимым Бех попросила российский паспорт (получила его в 2023 году) и начала тренироваться со сборной Московской области. Но когда именно Карим и Екатерина расстались, непонятно.

В том же 2023-м Халили сблизился с Гореевой, когда оба начали заниматься в группе у Артема Истомина. Сама Анастасия в интервью одному из YouTube-каналов рассказывала о Халили следующее: «С третьего сбора мы стали немножко общаться по тренировкам, и так все закрутилось. Он всегда казался закрытым таким. Такое и было первое впечатление. Но он открылся мне с другой стороны: такой общительный молодой человек, достаточно умный, имеет свою точку зрения на любые вопросы, всегда найдет ответ».

Дружеское общение постепенно переросло в романтические отношения. Тянуть с предложением руки и сердца Карим не стал и сделал его осенью 2023 года во время празднования своего 25-летия. Анастасия явно не ожидала такого поворота, но ответила согласием и заплакала от счастья.

Фото соцсети

Свадьба и смена фамилии

Свадьбу спортсмены планировали сыграть в сентябре 2024 года, а призовые с Кубка МЛКБ потратить на покупку дома. Однако расписались они тайно уже 1 августа. О регистрации брака поклонники биатлонистов узнали лишь спустя две недели, когда Анастасия опубликовала фото в своих соцсетях.

А вот торжество для семьи и близких состоялось уже в сентябре. Спортсмены с размахом отметили свой семейный праздник в загородном комплексе «Усадьба Тайны Рублева» в Московской области. На церемонию были приглашены и биатлонисты сборной Ирина Казакевич, Эдуард Латыпов, Виктория Метеля, тренер Егор Сорин, лыжник Александр Легков и легкоатлет Юрий Борзаковский.

Анастасия для свадьбы выбрала красивое длинное платье, которое полностью было украшено жемчугом.

И, конечно, молодожены подготовили свадебный танец, который исполнили под аплодисменты гостей.

Детей биатлонисты, судя по всему, в ближайшее время не планируют. Гореева входит в новый сезон под фамилией мужа Халили и намерена еще соревноваться.

«Теперь официально! Настя обновила документы и будет выступать под новой фамилией», — говорится в сообщении пресс-службы Союза биатлонистов России (СБР) от августа 2024 года.