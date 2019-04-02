Владимир Семаков: "Максимально удовлетворен итогами чемпионата России"

Российский биатлонист Владимир Семаков признался, что максимально удовлетворен итогами чемпионата России в Тюмени. 33-летний спортсмен завоевал золото в масс-старте, а также бронзу в мужской эстафете в составе команды Удмуртии.

- Максимально удовлетворен итогами чемпионата России, - приводит слова Семакова "Тюменская Арена". - В заключительный день соревнований удалось показать призовой результат. Очень переживал за команду, когда ждал своего этапа. В ходе эстафеты находились то рядом с лидерами, то теряли эти позиции. Борьба шла серьезная, и очень важно было не подвести своих товарищей.

Хотя не все у меня получилось. Не смог догнать Эдуарда Латыпова из сборной Башкортостана, ставшей серебряным призером. Тем не менее, гонка получилась классной.

Напомним, Семаков не попал в расширенный список сборной России на следующий сезон.

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