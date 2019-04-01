Глазырина и Васильева попали в расширенный состав сборной России на следующий сезон

Тренерский совет Союза биатлонистов России (СБР) утвердил расширенный состав сборной страны на следующий сезон.

Как сообщает ТАСС, в мужскую и женскую команды вошли по 22 биатлониста.

Мужчины: Александр Логинов, Дмитрий Малышко, Матвей Елисеев, Никита Поршнев, Евгений Гараничев, Саид Каримулла Халили, Антон Бабиков, Александр Поварницын, Сергей Корастылев, Максим Цветков, Эдуард Латыпов, Василий Томашин, Ильназ Мухамедзянов, Игорь Малиновский, Вадим Филимонов, Семен Сучилов, Кирилл Стрельцов, Андрей Вьюхин, Петр Пащенко, Иван Томилов, Дмитрий Иванов, Даниил Серохвостов.

Женщины: Екатерина Юрлова-Перхт, Евгения Павлова, Светлана Миронова, Виктория Сливко, Наталья Гербулова, Лариса Куклина, Ульяна Кайшева, Ирина Казакевич, Ирина Старых, Анастасия Морозова, Валерия Васнецова, Екатерина Мошкова, Тамара Воронина, Кристина Резцова, Маргарита Васильева, Елизавета Каплина, Екатерина Глазырина, Анастасия Гореева, Анна Никулина, Елена Чиркова, Полина Шевнина, Анастасия Егорова.

Окончательный состав будет утвержден правлением СБР после медобследования биатлонистов, которое состоится в апреле или мае нынешнего года.