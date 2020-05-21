«Касперович в Болгарии? Это глупость несусветная». Дмитрий Васильев не в курсе, что его лучший тренер нашел новую работу

Двукратный олимпийский чемпион и глава Федерации биатлона Санкт-Петербурга Дмитрий Васильев в интервью «СЭ» заявил, что не в курсе перехода тренера Александра Касперовича в сборную Болгарии.

Сегодня Федерация биатлона Болгарии подтвердила, что Касперович назначен главным тренером сборной этой страны. Вместе с ним тренировать болгар будет бывший наставник женской сборной России Виталий Норицын. Касперович заявил, что намерен совмещать работу в Болгарии с ролью главного тренера сборной Санкт-Петербурга. Однако глава региональной федерации Дмитрий Васильев, оказывается, не в курсе этого плана.

— Общался с Касперовичем буквально два часа назад и с пристрастием его допросил, — рассказал Васильев. — Вообще-то я его работодатель, он у меня деньги получает. Он сказал про Болгарию: «Да это вообще глупость несусветная, я к этому никакого отношения не имею». Там был разговор, ему предлагали. Но он не согласился.

— «Буду работать с болгарами и готовить их к Олимпиаде» — дословно, что он сказал нашему корреспонденту.

— Это какая-то передернутая информация... У него даже мыслей не было. Я знаю, что ему еще в прошлом году предлагали Болгарию. Но работать-то он будет у нас. Я не знаю, может, он хочет в Болгарии быть консультантом. Но уехать тренером — точно нет. Это даже нелогично: условия, которые у него сегодня есть в Санкт-Петербурге, не то что не хуже, а думаю, лучше, чем в сборной Болгарии.

— Но он не хочет уходить из Санкт-Петербурга, хочет совмещать. Это теоретически возможно?

— Очень сложно. У него здесь работы полно. Он у меня носится по всей стране по командировкам, вообще дома не сидит. Плюс еще у него же Логинов, которого он ведет и по-настоящему тренирует.

— Вот он Логинова и привлечет к совместным сборам с болгарами.

— Нет, это вообще не соответствует действительности! Я не понимаю, откуда вы взяли такую информацию.

— Из его интервью, дословно: «На работе с Логиновым это никак не скажется, будем проводить совместные сборы».

— Я даже не знаю, что комментировать. У него и так огромный объем работы, если еще плюс болгары — то это как вообще? Он меня поставил в курс дела про предложение болгар, но потом сказал: «Меня все устраивает в Санкт-Петербурге». Вот примерно такой у нас был разговор. (Наталья Марьянчик)

«Два часа назад Касперович сказал мне, что никуда не собирается и остается в Санкт-Петербурге». Васильев в замешательстве