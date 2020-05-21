«Два часа назад Касперович сказал мне, что никуда не собирается и остается в Санкт-Петербурге». Васильев в замешательстве

Президент Федерации биатлона Санкт-Петербурга, двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев удивлен новостями о переходе Александра Касперовича и Сергея Башкирова в сборную Болгарию.

Напомним, что оба тренера стоят на ставке в петербуржской федерации. По словам ее руководителя, никакой информации об их новой работе у него нет.

— Это какая-то не совсем корректная информация, — удивился Васильев вопросу о переходе Касперовича и Башкирова в болгарскую сборную. — Два часа назад видел Касперовича и задал ему вопрос по этой теме. Он сказал, что никуда не собирался и не собирается — остается тренировать в Санкт-Петербурге, где его все устраивает.

Башкиров тоже ничего не говорил. Даже намеков не было о возможном переезде. Так что не знаю, как комментировать эту информацию.

— Странно, Касперович подтвердил «СЭ» новое назначение.

— Его основное место работы сейчас — Федерация биатлона Санкт-Петербурга. В качестве консультанта он может быть где угодно.

— Но он сообщил, что будет именно тренером в Болгарии.

— Я даже не знаю, что вам на это сказать. Не совсем понимаю, что происходит. (Владимир Иванов)