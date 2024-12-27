Биатлонистка Дюжева поделилась своими новогодними желаниями

Российская биатлонистка Кира Дюжева в интервью «СЭ» ответила на вопрос о своих карьерных целях и новогодних желаниях.

— Если вернуться к биатлону, то чего в этом сезоне хочется?

— Очень хочу попасть в топ-6. В прошлом сезоне ставила себе эту цель, но не смогла добиться. Даже ни разу не попала в топ-10. В этом сезоне тенденция намного интереснее и веселее. Если не получится, то постараюсь добиться своей цели еще и в следующем сезоне. Но хочется сделать в этом, чтобы на следующий сезон ставить уже новые высокие цели.

— Что пожелаешь себе на новый год?

— Когда загадываю желания, то они относятся либо к моей стрельбе, либо к моему любимому человеку. По поводу второго обычно загадываю что-то незначительное, банальное: чтобы у нас все было хорошо и чтобы благополучно жили вместе. Либо чтобы я наконец-то оформила четыре нуля в индивидуалке, или на масс-старте, или в гонке преследования. Это моя главная мечта. Я загадала ее себе на день рождения.

— Насколько была близка к этой мечте?

— В прошлом сезоне два раза стреляла в пасьюте с двумя промахами. Это было что-то невероятное. В этом году у меня рекорд — три промаха с четырех рубежей, — сказала Дюжева «СЭ».