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Поршнев рассказал, какое качество взял бы у Йоханнеса Бе

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Победитель двух этапов Кубка Содружества Никита Поршнев рассказал, какое качество хотел бы перенять у норвежца Йоханнеса Бе.

«Скорость на лыжне, потому что это самое важное и для меня и всех биатлонистов. Если ты чувствуешь себя комфортно на лыжне, тебе намного проще скорректировать свою стрельбу, подойти в более правильном темпе к рубежу. Если ты бежишь, и уже заранее отстаешь от лидеров, загоняешь себя и на стрельбе выдаешь не свой ритм. В первую очередь все зависит от скорости на трассе.

Если ты хорошо готов на дистанции, чувствуешь, что идешь если не лидером, то рядом с лидерами, можешь хорошо отстреляться. Если понимаешь, что ходом проигрываешь так много, что даже ноль тебя не спасет, тяжело психологически. Если идешь с запасом, то морально легче. В общем скорость — это главное», — сказал Поршнев Vprognoze.ru.

По итогам ноябрьских и декабрьских соревнований Поршнев занимает 4-е место в рейтинге СБР, который возглавляет Эдуард Латыпов.

Источник: Vprognoze.ru
Йоханнес Бе
Никита Поршнев
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