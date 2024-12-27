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Биатлонистка-блогер Дюжева заявила, что ее тревожит блокировка YouTube в России

Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Российская биатлонистка Кира Дюжева в интервью «СЭ» поделилась мнением о возможной блокировке YouTube в России.

Спортсменка ведет свой канал на ресурсе, где берет интервью у биатлонисток и параллельно делает им макияж.

— В развитии канала важна регулярность. Как у тебя с планированием выпусков?

— Все плохо. Я, как отсниму, сразу начинаю монтировать. В процессе монтажа одного ролика могу снять второй про запас. Идет бесконечный круговорот монтажа. Это все очень долго и затянуто. К сожалению, пока не могу найти помощника для этого дела. Опять же, помощнику нужно платить за эту работу... Пока мне блог ничего не приносит. Не готова за это платить. Тем более учитывая то, что сейчас у нас с YouTube происходит, нет никакой гарантии, что эти вложения окупятся. Пока занимаюсь этим любительски. В принципе не могу уделять этому больше [внимания], потому что тренировки занимают огромное количество времени.

— Да, YouTube с августа начали замедлять, а сейчас уже речь идет о полной блокировке. Пугает ли тебя это?

— Да, не спорю, тревожит. На YouTube у меня часто shorts залетают и приносят аудиторию. YouTube — это для меня не просто платформа, где я могу развиваться. Это платформа, где я нахожусь постоянно, черпаю вдохновение. Я всегда с ним и везде. Когда ем, что-то смотрю, убираю в комнате — у меня фоном что-то играет. Все это с YouTube. Поэтому, честно, пугает: и как начинающего блогера, и как просто зрителя.

— Что хочешь достичь в этом деле?

— Хотела бы стать бьюти-блогером и мейкап-артистом. Из всего спектра контента, который я делаю, мне действительно нравятся маленькие ролики с моими образами, которые я создаю. Это то, возможно, чем бы хотела заниматься после завершения карьеры: сидеть дома, бесконечно снимать эти видео и загружать их в интернет. Это меня окрыляет, — сказала Дюжева «СЭ».

Кира Дюжева. «После завершения карьеры хочу стать бьюти-блогером». Интервью самой яркой биатлонистки России
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