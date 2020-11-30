Васильев: «Каша» на трассе в Финляндии? Надо меньше бегать по дурацким стартам типа Кубка мира"

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев в интервью «СЭ» призвал уделять больше внимания национальным турнирам и назвал чемпионат России более приоритетным турниром по сравнению с Кубком мира.

— Поддержу Елисеева, он жаловался на «кашу» после индивидуальной гонки. Для меня как фактурного биатлониста такая погода тоже равнялась смерти.

— Просто в России мало сейчас соревнований, надо бегать у нас, снега много.

— Даже не сомневаюсь в этом. Всегда бегали в России. Сейчас еще и у нас самих тенденция появилась — на «Ижевскую винтовку» можно не ехать, чемпионат России давайте пропущу... Попробуйте в Норвегии сказать, мол, не побегу национальный старт — даже представить себе невозможно! Наши спортсмены почему-то позволяют себе заявлять — я устал, тяжелый, не побегу. Просто поражаюсь. Ты ради денег бегаешь или чего? По-хорошему вообще существуют два главных старта — чемпионат мира и чемпионат страны. Все остальные — проходящие, неважные. Это идет от руководства, к сожалению, тренеры у нас тоже какие-то мягкотелые. Что их беречь-то? У нас спортсмены сахарные, что ли, поумирают все? Нельзя относиться неуважительно к своим соревнованиям, надо на них выступать, а не на этом дурацком Кубке мира. Главный старт — чемпионат страны. (Дмитрий Кузнецов)