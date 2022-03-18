Легрейд выиграл спринт на этапе Кубка мира в Холменколлене

Норвежский биатлонист Штурла Легрейд выиграл спринтерскую гонку на этапе Кубка мира в Холменколлене.

Он не допустил промахов на двух огневых рубежах и показал время — 25 минут и 27,1 секунд.

Второе место у француза Кантена Фийона-Майе (+22,4). Третья позиция у Себастьяна Самуэльссона из Швеции (+26,5).

Биатлон

Холменколлен (Норвегия)

Кубок мира

Мужчины

Спринт

10 км

1. Штурла Легрейд (Норвегия) — 25.27,1 (0 шт. кругов)

2. Кантен Фийон-Майе (Франция) — отставание 22,4 (0)

3. Себастьян Самуэльссон (Швеция) — 26,5 (0)

4. Бенедикт Долль (Германия) — 39,5 (0)

5. Эрик Лессер (Германия) — 40,0 (1)

6. Филипп Наврат (Германия) — 40,5 (0)