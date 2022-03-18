Легрейд выиграл спринт на этапе Кубка мира в Холменколлене
Норвежский биатлонист Штурла Легрейд выиграл спринтерскую гонку на этапе Кубка мира в Холменколлене.
Он не допустил промахов на двух огневых рубежах и показал время — 25 минут и 27,1 секунд.
Второе место у француза Кантена Фийона-Майе (+22,4). Третья позиция у Себастьяна Самуэльссона из Швеции (+26,5).
Биатлон
Холменколлен (Норвегия)
Кубок мира
Мужчины
Спринт
10 км
1. Штурла Легрейд (Норвегия) — 25.27,1 (0 шт. кругов)
2. Кантен Фийон-Майе (Франция) — отставание 22,4 (0)
3. Себастьян Самуэльссон (Швеция) — 26,5 (0)
4. Бенедикт Долль (Германия) — 39,5 (0)
5. Эрик Лессер (Германия) — 40,0 (1)
6. Филипп Наврат (Германия) — 40,5 (0)
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