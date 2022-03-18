Норвежские биатлонисты и биатлонистки выиграли Кубок наций

Мужская сборная Норвегии по биатлону стала победителем Кубка наций сезона-2021/22.

По результатам 20 гонок норвежцы набрали 7277 очков, второе место заняла команда Франции (6954), третье — сборная Германии (6707). Сборная России оказалась на шестой строчке (5061).

Также женская сборная Норвегии по биатлону выиграла зачет Кубка наций в сезоне-2021/22.

После 20 гонок в активе норвежек 6856 очков. На втором месте расположилась сборная Швеции, набравшая 6765 баллов. Тройку лучших замкнула команда Франции (6572). Российские биатлонистки заняли девятое место (4602).

Команды, занявшие с первого по пятое место в зачете Кубка наций, получают квоту на шесть человек для участия в гонках Кубка мира следующего сезона, с шестого по десятое — на пять человек.