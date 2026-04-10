Слепцова считает, что российские биатлонистки могли взять медаль в эстафете на Олимпиаде-2026

Олимпийская чемпионка Светлана Слепцова поделилась с «СЭ» мнением, в каких дисциплинах российские биатлонисты могли бы завоевать медали Игр-2026 в случае допуска.



— Как бы мы могли выступить на этих Играх в случае допуска?

— Сложно оценивать. Давайте посмотрим, как выглядели лыжники. А выглядели они неплохо, даже, можно сказать, хорошо. Но они до этого даже на Кубке мира не выступали. У них опыта совсем не было. У наших биатлонистов он все-таки есть. Может быть, в женской эстафете смогли бы зацепить медаль, потому что сильных команд, кроме Франции, нет.

— Именно в женской эстафете?

— Да. В мужской, думаю, было бы сложновато. Даже, наверное, без вариантов. У женщин только француженки сильные, а у остальных в команде по одному человеку, — сказала Слепцова «СЭ».

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