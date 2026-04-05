Ростовцев — о словах Пихлера по поводу недопуска россиян: «У человека есть позиция. Надо ее уважать»

Вице-президент СБР по развитию профессионального спорта, призер Игр Павел Ростовцев рассказал «СЭ», как он воспринял слова немецкого тренера Вольфганга Пихлера, заявившего, что российских биатлонистов не нужно допускать на международные соревнования. Пихлер и Ростовцев работали вместе в сборной России в олимпийском цикле Сочи-2014.

— Вы с Вольфгангом Пихлером называете друг друга друзьями. Во время Олимпиады он заявил, что русских допускать не нужно. Не обсуждали ли с ним этот момент?

— Нет, не обсуждали. За несколько дней до его слов я поздравлял его с медалью болгарской спортсменки на Олимпийских играх. Он в хорошем возбуждении шел с трассы. Поздравил. После этого были его высказывания. Даже когда мы с ним созванивались, Вольфганг сказал: «Да, Павел, всякие бывают люди и ситуации, но настоящая дружба никогда не заканчивается». Мы рады друг друга видеть, слышать. Не сомневаюсь, что скоро увидимся.

— Удивили ли его слова про допуск?

— Не удивили. Я сторонник того, что каждый человек имеет право на свою точку зрения. Она может даже не совпадать с твоей или с большинством. Он имеет на это право. Он от этого не хороший и не плохой. Он просто имеет на это право. Наверное, у него есть основания, какие-то свои аргументы. Поэтому это можно обсуждать в спокойной обстановке, не по телефону. Не удивило. Он же и раньше высказывался по поводу определенных моментов, связанных с нашими не очень хорошими историями. У человека есть позиция. Надо ее уважать, — сказал Ростовцев «СЭ».