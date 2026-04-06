Редькин: «Почему IBU нас не допускает? Там сидят одни русофобы»

Олимпийский чемпион, член исполкома СБР Евгений Редькин поделился с «СЭ» мнением, когда может решиться вопрос допуска наших биатлонистов на международные соревнования.

— Виктор Майгуров говорил, что в конце апреля будет заседание по нашему допуску в CAS. Какими видите наши шансы на успех?

— Виктор Викторович еще говорил о том, что Международный союз биатлонистов все время «морозится» от всех этих решений. Думаю, что основные решения произойдут после конгресса, который пройдет в сентябре этого года. Там что-то станет более-менее понятно.

— Почему, как думаете, IBU — это единственная организация из занимающихся зимними индивидуальными видами спорта, которая нас ни в каком статусе не допускает?

— Потому что там сидят одни русофобы. Шведы, норвежцы, американцы недоброжелательно к нам относятся.

— Думаете, если на выборах президента IBU победит кто-то другой, что-то изменится?

— Нет. Думаю, что к этому времени общеполитическая ситуация изменится. Мне кажется, что Международный олимпийский комитет заставит открыть нам дверь, — сказал Редькин «СЭ».

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