Биатлонистка Казакевич выиграла Югорский лыжный марафон

Российская биатлонистка Ирина Казакевич заняла первое место в XIII Югорском лыжном марафоне-2026 в Ханты-Мансийске, соорганизатором и генеральным спонсором которого выступает ВТБ.

Спортсменка преодолела дистанцию 50 км свободным стилем за 2 часа 8 минут 37 секунд.

Второй стала еще одна биатлонистка Елизавета Бурундукова, уступившая победительнице 3 минуты. На третьей позиции расположилась Наталия Бабчина с отставанием в 3 минуты 6 секунд.

Ранее у мужчин победителем Югорского лыжного марафона стал Дмитрий Баграшов. На пьедестал также попали Григорий Соколов и Виктор Семенов.

Югорский лыжный марафон проводится с 2013 года. В этом году в нем приняли участие свыше 3 тысяч человек.

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