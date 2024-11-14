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УНИКС обыграл «Самару»

Руслан Минаев
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УНИКС на выезде победил «Самару» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 86:62.

Самым результативным игроком встречи стал Брэндан Адамс («Самара») — 20 очков.

УНИКС одержал 10-ю победу в 14 матчах и занимает 4-е место в таблице чемпионата. «Самара» с 9 поражениями в 13 играх — на 10-й строчке.

Баскетбол

Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат

«Самара» — УНИКС (Казань) — 62:86 (10:22, 21:22, 17:23, 14:19)

14 ноября. Самара. «Дворец спорта имени В. С. Высоцкого».

БК Самара
БК УНИКС
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