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«Зенит» победил МБА, Бэйкон набрал 26 очков

Руслан Минаев
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«Зенит» на выезде победил МБА в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 89:68.

Самым результативным игроком встречи стал Дуэйн Бэйкон («Зенит») — 26 очков.

«Зенит» одержал 12-ю победу в 14 матчах и занимает второе место в таблице чемпионата. МБА с 11 поражениями в 14 играх — на 11-й строчке.

Баскетбол

Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат

МБА (Москва) — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 68:89 (16:25, 24:22, 22:23, 6:19)

14 ноября. Москва. «Баскет Холл Москва».

БК Зенит
БК МБА
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