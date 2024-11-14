«Зенит» победил МБА, Бэйкон набрал 26 очков

«Зенит» на выезде победил МБА в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 89:68.

Самым результативным игроком встречи стал Дуэйн Бэйкон («Зенит») — 26 очков.

«Зенит» одержал 12-ю победу в 14 матчах и занимает второе место в таблице чемпионата. МБА с 11 поражениями в 14 играх — на 11-й строчке.

Баскетбол

Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат

МБА (Москва) — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 68:89 (16:25, 24:22, 22:23, 6:19)

14 ноября. Москва. «Баскет Холл Москва».