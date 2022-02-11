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ЦСКА ведет переговоры о продлении контракта с Клайберном. На игрока также претендует «Зенит»

ЦСКА ведет переговоры о продлении контракта с Клайберном
Иван Шитик
Корреспондент
Уилл Клайберн.
Фото БК ЦСКА.

Форвард Уилл Клайберн ведет переговоры с ЦСКА о продлении контракта, пишет в Twitter инсайдер Донатас Урбонас. Контракт американца истекает этим летом, но ожидается, что стороны придут к новому соглашению.

Тем временем, «Зенит» включился в гонку за Клайберна, пишет греческое издание SDNA. По данным источника, питерцы готовы предложить форварду двухлетний контракт с зарплатой более 2 миллиона долларов за сезон.

Клайберн играет за ЦСКА с 2017 года. В 2019-м он помог команде стать победителем Евролиги, получив награду MVP «Финала четырех».

БК Зенит
БК ЦСКА
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