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Сегодня, 14:14

Итудис оценил шансы ЦСКА победить «Астану» в Единой лиге ВТБ

Екатерина Савостина
Корреспондент

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Астаной» в матче Единой лиги ВТБ.

«Возвращаемся к соревнованиям Лиги ВТБ и встречаемся с «Астаной», которая длительное время не играла. С уважением относимся к сопернику. Хикки — их главный созидатель, «большие» Тихоненко и Кэмпбелл растягивают защиту, команда бежит в быстрые отрывы.

В основном, все зависит от нас, должны поймать свой ритм, поскольку продолжаем играть в неполном составе, залечиваем травмы. Плохо играли в части первой и во второй четверти против «Маккаби», и хотя выиграли вторую половину, нам не хватило стабильности в игре. Это то, над чем должны работать», — приводит слова Итудиса пресс-служба клуба.

Матч ЦСКА — «Астана» состоится 13 февраля в 15:00 по московскому времени.

Источник: https://cskabasket.com/news/n/2022-02-13-cska-astana-news-preview/
БК ЦСКА
Димитрис Итудис
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