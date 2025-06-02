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2 июня 2025, 13:41

«Автодор» оставил Богичевича на посту главного тренера

Серб Миленко Богичевич продолжит возглавлять тренерский штаб «Автодора» в сезоне-2024/25, сообщает клубная пресс-служба.

Богичевичу будут помогать хорват Стипе Кулиш и тренер по физической подготовке Вячеслав Архипов. При этом тренерский штаб покинул Эдуард Рауд.

Богичевич возглавил «Автодор» в 2023 году, сменив соотечественника Бранислава Вичентича.

В сезоне-2024/25 саратовский клуб уступил в 1/4 финала плей-офф Единой лиги ВТБ УНИКСу (0-3).

Источник: БК «Автодор»
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Баскетбол
БК Автодор
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