Кирилл Писклов близок к переходу в «Динамо» Грозный

Как стало известно «СЭ», призер Олимпийских игр Кирилл Писклов близок к подписанию контракта с грозненским «Динамо».

Последние шесть сезонов Писклов провел в «Уралмаше». С клубом из Екатеринбурга он дважды выиграл Суперлигу и Кубок России.

Кирилл был одним из лидеров уральского клуба в первом сезоне в Единой лиге ВТБ, но в прошедшем чемпионате его роль стала заметно ниже. 29-летний защитник в среднем набирал 3,3 очка, 2 подбора, 0,7 передачи и 0,5 перехвата в 35 матчах Единой лиги (за 12 минут на паркете). Летом у игрока было несколько предложений, но в итоге он, вероятно, решил остановить свой выбор на Грозном.

В прошедшем сезоне «Динамо» добралось до исторической бронзы Суперлиги.

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