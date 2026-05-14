Жбанов: «Я же еще не дебютировал в сборной — это удивительная история»

Защитник БК «Зенит» Георгий Жбанов в интервью «СЭ» отметил, что готов сыграть за сборную России этим летом. Нашей команде предстоит провести товарищеские матчи с Турцией и Венгрией.

— Ты попал в расширенный список сборной. Приедешь летом или будешь заниматься семьей?

— Защищать честь страны для меня очень важно. Если все получится и не будет травм, я обязательно поеду. Спрошу у Зорана, можно ли взять с собой семью — не хочется пропускать важные моменты роста ребенка.

Я же еще не дебютировал в сборной — это удивительная история. Очень хочу сыграть, тем более уже известны некоторые соперники: Турция и Венгрия. Это серьезный спарринг, и хочется вместе с русскими парнями показать себя на уровне сборных. Тем более постепенно наши команды в игровых видах спорта стали допускать к международным стартам.

Надеюсь, в 2027-м мы сможем уже играть официальные матчи. Мечтаю сыграть за сборную на международной арене. Считаю, у нас может собраться неплохой коллектив: ребята получили уверенность в непростой период и прогрессировали. Думаю, мы бы удивили.