Голдин о сборной России: «Если бы матчи были официальными, хотел бы сыграть»

Российский баскетболист, центровой «Майами Хит» Владислав Голдин в интервью «СЭ» ответил на вопрос о возможном выступлении за сборную России.

— Сборная России этим летом проведет товарищеские игры с сильными сборными, в том числе с Турцией и Венгрией. Вы решили не приезжать в команду из-за Летней лиги?

— Был разговор с представителями сборной. В этом году матчи будут товарищескими. Если бы они были официальными, то я бы хотел сыграть. Но в данный момент в ситуации, когда я остался без контракта, будет правильно, если я сосредоточусь на Летней лиге.