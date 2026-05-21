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Голдин о сборной России: «Если бы матчи были официальными, хотел бы сыграть»

Артем Бухаев
Корреспондент
Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта

Российский баскетболист, центровой «Майами Хит» Владислав Голдин в интервью «СЭ» ответил на вопрос о возможном выступлении за сборную России.

— Сборная России этим летом проведет товарищеские игры с сильными сборными, в том числе с Турцией и Венгрией. Вы решили не приезжать в команду из-за Летней лиги?

— Был разговор с представителями сборной. В этом году матчи будут товарищескими. Если бы они были официальными, то я бы хотел сыграть. Но в данный момент в ситуации, когда я остался без контракта, будет правильно, если я сосредоточусь на Летней лиге.

Влад Голдин.«Надеюсь, что смогу закрепиться в НБА. Важно проявить себя в Летней лиге-2026». Интервью Голдина

В дебютном сезоне НБА-2025/26 Голдин провел 9 матчей в регулярном чемпионате.

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Сборная России по баскетболу
Владислав Голдин
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