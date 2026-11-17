Бузер стал четвертым новичком в истории НБА с 25 очками, семью подборами, передачами и трехочковыми за матч

Новичок «Мемфиса» Кэмерон Бузер стал четвертым баскетболистом в истории НБА, которому в дебютном сезоне удалось набрать не менее 25 очков, сделать по семь подборов и результативных передач и реализовать семь трехочковых в одном матче. В ночь с 16 на 17 ноября «Гриззлиз» обыграли «Вашингтон» на выезде — 136:120. Бузер набрал 29 очков, сделал семь подборов и семь передач, реализовав семь дальних бросков.

Как отмечает сайт НБА, прежде такое сочетание четырех показателей покорялось только Бабу Кэррингтону, Стефену Карри и Джейсону Кидду. Сравнение относится исключительно к новичкам лиги, а не ко всем игрокам. При этом ни один из четырех отдельных показателей Бузера не стал абсолютным рекордом НБА.

После первой половины игры «Мемфис» уступал десять очков — 59:69. В третьей четверти гости набрали 42 очка, пропустили 18 и вышли вперед — 101:87. Бузер стал самым результативным игроком своей команды, обновив личный максимум по очкам в НБА.

Зак Иди добавил 23 очка и десять подборов, а Джейвон Смолл сделал 12 результативных передач. Победа стала десятой для «Мемфиса» в 14 матчах сезона. Гости также совершили 42 результативные передачи — лучший показатель в одной игре чемпионата-2026/27 на момент встречи.