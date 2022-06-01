Баскетбол как центр притяжения. В Тюмени откроют новую площадку для уличной игры

ПСБ и Российская федерация баскетбола продолжают строить по стране центры уличного баскетбола

Первый всероссийский спортивный проект «ПСБ — Детям», в рамках которого в России появилось уже немало современных комплексов для занятий баскетболом на открытом воздухе, продолжается и в 2022 году. Как рассказали журналистам в среду директор по спортивным проектам Промсвязьбанка Рубен Бегунц и глава РФБ Андрей Кириленко, уже 2 июня в Тюмени будет открыта первая в нынешнем сезоне площадка.

— Мы очень горды данным проектом, он является для нас флагманским и нацелен прежде всего на развитие спорта среди молодежи нашей страны, — сказал журналистам Бегунц.

Наследие для будущих поколений

В первый день лета представители федерации и банка также подвели некоторые итоги проекта и рассказали о его будущем. И дата для этого была выбрана не случайно.

— Хочу поздравить всех с Днем защиты детей, и проект, над которым мы работаем вместе с Промсвязьбанком, во многом предназначен именно для подрастающего поколения, — подчеркнул Кириленко. — Я сам начинал играть на уличных площадках и знаю, как ребятам хочется иметь инфраструктуру высокого уровня, где приятно проводить время, вести здоровый образ жизни. Для меня важно, в каких условиях ребята учатся, на каких площадках играют. Это наследие, которое мы вместе с Промсвязьбанком оставляем нашим детям. Очень круто, что эта история продолжается уже третий год, надеюсь, мы будем работать вместе еще долго.

Вспоминая истоки этого проекта, Бегунц рассказал, что в начале 2019 года Кириленко обратился в банк с просьбой помочь в осуществлении программы развития баскетбола. Там к предложению отнеслись серьезно и на протяжении почти года обдумывали детали. Итогом стало появление проекта «ПСБ — Детям», задачей которого является строительство центров уличного баскетбола, где могут заниматься как любители разных возрастов, так и профессионалы.

— В декабре 2019 года мы заключили соглашение о сотрудничестве с РФБ и от сотрудничества получаем только положительные эмоции, — заявил топ-менеджер ПСБ. — Это и наша социальная ответственность, и выполнение государственных инициатив по повышению количества людей, систематически занимающихся спортом. Мы постоянно ищем идеи, которые наиболее полно отражают нашу идеологию и отношение к клиентам банка и ко всем жителям страны. Поэтому мы с радостью поддержали предложение Андрея войти в такой проект не просто как спонсор, а как создатель красивой и популярной инфраструктуры.

Буквально через несколько месяцев в мире грянула пандемия коронавируса, но даже в таких сложных условиях реализация проекта не остановилась. Осенью 2020 года в Туле был открыт первый центр уличного баскетбола.

Центр уличного баскетбола. Российская федерация баскетбола

Достопримечательность и социальные объекты

Всего же до сегодняшнего дня в рамках программы было открыто еще четыре площадки: за Тулой последовали Новомосковск, Волгоград, Калининград и Чебоксары. Все они бесплатны для посетителей, полностью соответствуют требованиям Международной федерации баскетбола, позволяют проводить даже международные соревнования. За год количество посетителей одного центра может достигать 250 тысяч человек.

— Мы строим прекрасные объекты в знаковых местах, и они становятся настоящими центрами притяжения, городскими достопримечательностями, — отметил Кириленко. — Нам важно, как выглядит площадка: симпатичная зеленая зона, чистая, со скамейками для зрителей — это стимулирует заниматься спортом.

Да, как рассказал собравшимся Бегунц, всего в 2022 году будут открыты семь площадок для уличного баскетбола. Вслед за Тюменью буквально через неделю планируется открыть центр в Ставрополе, за ними последуют Ижевск, Нальчик, Новокузнецк, Архангельск и Оренбург. На строительство одной арены уходит три-четыре месяца. При этом при выборе места важна не только его живописность — все центры расположены поблизости от социальных объектов и крупных жилых районов.

— Что касается наших следующих проектов, то в Ижевске мы откроем центр на улице Кирова, на территории парка «Патриот», рядом — Дворец детского творчества и множество школ, — рассказал Бегунц. — Новокузнецк — один из первых городов, утвержденных еще в прошлом году. Работать над обустройством уличной площадки в таких климатических условиях стало для нас определенным вызовом. В Нальчике площадка будет построена в действующем спортивном кластере, при этом рядом большой жилой массив. Архангельск — самый северный город нашего проекта, там центр уличного баскетбола будет находиться на набережной Северной Двины. В Оренбурге площадка разместится рядом с центральным стадионом города, в Ставрополе мы откроем площадку рядом с Центром адаптивного спорта.

Многих интересовало, как именно происходит процесс выбора городов. По словам Кириленко, РФБ собирает все заявки от регионов, обрабатывает их и передает партнерам. Финальное слово — за ПСБ. Там сравнивают профессиональное мнение от федерации с собственным видением, изучают регионы присутствия банка и конкретные места, предлагаемые для строительства.

Баскетбол. Фото Global Look Press

Российские разработки

Отдельно стоит поговорить и об оснащении центров уличного баскетбола. Тем более что оно во многом уникальное. Стандартный проект арены включает площадки на семь колец с универсальной разметкой для баскетбола 5х5 и 3х3. С профессиональным акриловым покрытием и более чем 10 слоями смягчения. Любопытно, что покрытие — оригинальная российская разработка. Да и вообще все для строительства площадок полностью изготавливается в России. Также проектом предусмотрено пространство для занятий воркаутом, трибуны для болельщиков плюс благоустройство и озеленение прилегающей территории.

— Универсальность площадок позволяет не только проводить соревнования, но и организовывать сдачу нормативов ГТО, — отметил Бегунц. — Например, в Тюмени вокруг центра баскетбола размещены беговые дорожки.

А что происходит с уже построенными аренами? Обычно они передаются на баланс городских властей, которые по договоренности с РФБ следят и ухаживают за площадками. А федерация старается регулярно задействовать их в различных мероприятиях.

— В Калининграде регулярно проходит большой турнир «Короли улиц», в Туле — «Лига 33», — напоминает Кириленко. — Также сейчас планируем большой проект, в рамках которого тренеры национальных команд по 3х3 будут проводить серию семинаров именно в центрах уличного баскетбола — для судей, местных тренеров, игроков. Последние три года мы выделяем более 100 миллионов членам РФБ по этому направлению. Деньги в виде грантов и инфраструктура в виде подобных проектов необходимы для того, чтобы регионы развивались и были на высоком уровне.

— Мы хотели бы продолжать проект в том же формате, что он существует сейчас, — говорит Бегунц. — Мы предоставляем регионам возможности развивать очень доступный вид спорта. Все зависит от руководителей на местах, их желания работать с нами и РФБ.