За карьеру Яннис может заработать больше, чем Леброн, но так и остаться без титула.

Самая громкая новость вечера вторника за океаном — подписание нового контракта Янниса Адетокумбо с «Милуоки». За пять лет, начиная с сезона-2021/22, 26-летний форвард заработает 228 (!) миллионов долларов. Это самый большой контракт в истории НБА. Предыдущим рекордсменом был Рассел Уэстбрук, в 2017 году заключивший соглашение с «Оклахомой» на 207 миллионов.

Топ-5 самых больших контрактов в истории НБА:

1) Яннис Адетокумбо («Милуоки») — 228 миллионов — окончание соглашения: сезон-2025/16 — игроку будет 31 год.

2) Рассел Уэстбрук («Оклахома», в новом сезоне будет играть за «Вашингтон») — 207 миллионов — окончание соглашения: сезон-2021/22 — игроку будет 34 года.

3) Стефен Карри («Голден Стэйт») — 201 миллион — окончание соглашения: сезон-2021/22 — игроку будет 34 года.

4) Клэй Томпсон («Голден Стэйт») — 190 миллионов — окончание соглашения: сезон-2023/24 — игроку будет 34 года.

4) Карл-Энтони Таунс («Миннесота») — 190 миллионов — окончание соглашения: сезон-2022/23 — игроку будет 27 лет.

4) Энтони Дэвис («Лейкерс») — 190 миллионов — окончание соглашения: сезон-2024/25 — игроку будет 32 года.

«Милуоки» заплатит Адетокумбо больше 50 миллионов в сезоне-2025/26

Правда, система зарплат в НБА такая запутанная, что Яннис еще долгое время не будет самым высокооплачиваемым игроком лиги. В новом сезоне у грека будет действовать еще старый контракт, согласно которому он не входит даже в топ-30. Скромное 37-е место с зарплатой 27 528 090 долларов. Выше Янниса есть даже не звезды первой величины: Отто Портер («Чикаго»), Стивен Адамс («Новый Орлеан»), Тобиас Харрис («Филадельфия»)... В сезоне-2021/22, когда начнет действовать новое соглашение, Адетокумбо ворвется в десятку (39,3 миллиона), но будет зарабатывать меньше Леброна Джеймса (41,2), Кевина Дюранта (42), Рассела Уэстбрука и Криса Пола (44,2), Джона Уолла, Джеймса Хардена (44,3) и Стефена Карри (45,8).

На первые роли в зарплатном рейтинге Яннис может выйти только в заключительном сезона своего безумного контракта (2025/26). Он будет зарабатывать около 52 миллионов долларов. Еще никто в НБА не получал 50 миллионов за сезон. Адетокумбо может стать первым, хотя к тому моменту потолок зарплат может существенно вырасти и кто-то подпишет еще более жирный контракт.

У кого есть такие предпосылки? Отчетливо прослеживается одна кандидатура — Карл-Энтони Таунс. В 2018 году центровой продлил контракт с «Миннесотой» на пять лет на 190 миллионов долларов. Через три сезона это соглашение подойдет к концу. Таунсу будет всего 27 лет. Если он продолжит прогрессировать такими же темпами, то через сезон «волки» могут предложить доминиканцу супермакс. Вполне возможно, превышающий договор Янниса.

Еще один кандидат — Стефен Карри. Двукратный MVP, трехкратный чемпион НБА через сезон может стать свободным агентом. Но будет ли Стеф так хорош в 34 года, не будут ли его мучить травмы, из-за которых он не играл в прошлом сезоне? Возможно, мы получим ответы уже в следующем году, когда Карри вновь поведет «Голден Стэйт» в плей-офф. Подписание Эндрю Уиггинса и Келли Убре вновь делают «воинов» грозной силой на Западе.

Заслужил ли Яннис такой контракт?

Безусловно. Во-первых, все формальные признаки говорят за него. Для получения супермакса Адетокумбо должен был выполнить два условия: стать самым ценным игроком (грек дважды подряд стал MVP: 2019, 2020) или попасть в первую символическую сборную по итогам последнего сезона (составил компанию Леброну, Дончичу, Дэвису и Хардену); играть в одном клубе не менее семи лет (выступает в «Милуоки» с 2013 года). Так что какие вопросы могут быть к Адетокумбо?

Да, его команда вновь не смогла побороться за титул. Во втором раунде плей-офф в Орландо «Бакс» были биты «Майами» (1:4). Но можно ли этот провал списывать только на форварда? Гениальный тренер «Хит» Эрик Споэльстра сумел перекрыть Алфавита (прозвище Янниса). Один из героев «пузыря» Бэм Адебайо не позволил Адетокумбо показать весь свой талант. Когда Бэм садился отдыхать, за гигантом присматривали ветераны Джей Краудер и Андре Игудала. При такой мощной опеке грек дважды не смог набрать даже 20 очков. В еще двух матчах его показатели составили 21 и 29. Негусто для MVP. Но и партнеры подвели. Мощная скамейка практически не приносила никакой пользы, а вторая скрипка команды Крис Миддлтон был хорош только в одной победной игре (36 очков). В остальных матчах игрок с зарплатой 33 миллиона растворился.

Во-вторых, форвард мог бы спокойно дождаться окончания контракта, а летом 2021-го присоединиться к тому же «Майами», «Лейкерс», «Торонто» или «Далласу». Эти команды очень хотели его. Согласитесь, что там у грека было бы больше шансов на титул. Но Яннис остался верен своей франшизе, с которой он очень хочет взять чемпионство.

Если Алфавиту удастся сделать это хотя бы раз до 2025/2026 года, то в 31 год он, наверняка, заключит еще один суперконтракт. Тогда по общей сумме доходов за карьеру он обойдет и Леброна, и Уэстбрука, и Хардена. Не говоря уже о легендах прошлого: Майкле Джордане, Коби Брайанте и Шакиле О'Ниле.

Но сможет ли Яннис завоевать этот титул — большущий вопрос.

— Яннис остался в команде, которая стала для него домом, и я могу пожелать ему только счастья — как человеку, добившегося огромного карьерного роста, — отметил «СЭ» президент Единой лиги ВТБ, член совета директоров «Бруклина» Сергей Кущенко. — Но, на мой взгляд, «Милуоки» будет трудно найти конструкцию, в которой эффективно использовать Адетокумбо. Это уже давняя проблема, которую постоянно обсуждают в кулуарах. Он очень своеобразный игрок. Очень атлетичный, с суперстатистикой, но ему надо подобрать тех людей, который могут эффективно играть рядом с ним . Для менеджмента «Бакс» — это очень сложная задача. Чтобы это была не франшиза одного игрока, а команда-франшиза.

В прогрессе форварда Сергей Кущенко видит большой след знаменитого разыгрывающего Джейсона Кидда.

— Я очень хорошо помню, когда Джейсон Кидд разыгрывал его в «Милуоки», вкладывал в него основные баскетбольные навыки, — продолжил функционер. — То, чем сейчас обладает Яннис, стало возможно во многом благодаря стараниям Кидда. При этом он каждый год продолжает совершенствоваться, и это не может не вызывать уважение.