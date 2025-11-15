Баскетбол
НБА
Новости
Таблицы Календарь / результаты
Уведомления
Главная
Баскетбол
НБА

Сегодня, 06:38

«Лейкерс» на выезде обыграли «Нью-Орлеан», Дончич оформил дабл-дабл

Евгений Козинов
Корреспондент
Лука Дончич.
Фото Imagn Images, USA Today Sports

«Лейкерс» выиграли у «Нью-Орлеана» в матче Кубка НБА — 118:104. Разыгрывающий защитник Лука Дончич оформил дабл-дабл — 24 очка и 12 подборов.

В других встречах «Миннесота» победила «Сакраменто» (124:110), «Хьюстон» разгромил «Портленд» (140:116).

НБА

Регулярный чемпионат

Кубок НБА

Западная конференция

Группа А

«Миннесота» — «Сакраменто» — 124:110 (35:30, 26:31, 31:30, 32:19)

М: Эдвардс (30), Рэндл (26 + 11 подборов), Дивинченцо (20), Макдэниэлс (13).

С: Сабонис (34 + 11 подборов), Лавин (25), Шредер (14), Уэстбрук (13 + 10 подборов + 13 передач).

Группа В

«Нью-Орлеан» — «Лейкерс» — 104:118 (25:35, 27:30, 25:30, 27:23)

Н: Мерфи (35), Фирс (19), Джонс (13).

Л: Ривз (31), Дончич (24 + 12 передач), Эйтон (20 + 16 подборов), Хатимура (14), Смарт (13).

Группа С

«Хьюстон» — «Портленд» — 140:116 (41:32, 28:28, 36:31, 35:25)

Х: Дюрант (30), Шенгюн (25 + 11 подборов), Смит (22), Томпсон (19).

П: Авдия (22 + 10 подборов), Шарп (19), Камара (16).

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Баскетбол
НБА
БК Лос-Анджелес Лейкерс
БК Миннесота Тимбервулвз
БК Нью-Орлеан Пеликанс
БК Портленд Трэйл Блэйзерс
БК Сакраменто Кингз
БК Хьюстон Рокетс
Лука Дончич
Читайте также
Сборные России и Чили сыграют в Сочи 15 ноября
WSJ узнала об обосновании США ударов по судам Венесуэлы
Более 30 стран выступили против решения восстановить права российских паралимпийцев
Абаскаль просится назад, бывший рулевой «Аталанты» на карандаше. Что происходит с поисками главного тренера в «Спартаке»
Политолог оценил положение русского языка на Украине
Гаврилов предложил упростить досрочный выход на пенсию за длительный стаж
Популярное видео
Серия «Сибири» — 11 поражений. Наши теряют время в АХЛ
Серия «Сибири» — 11 поражений. Наши теряют время в АХЛ
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
СКА в спешном порядке меняет состав
СКА в спешном порядке меняет состав
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Нью-Йорк» победил «Майами», Таунс оформил дабл-дабл

Takayama

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости