«Лейкерс» на выезде обыграли «Нью-Орлеан», Дончич оформил дабл-дабл

«Лейкерс» выиграли у «Нью-Орлеана» в матче Кубка НБА — 118:104. Разыгрывающий защитник Лука Дончич оформил дабл-дабл — 24 очка и 12 подборов.

В других встречах «Миннесота» победила «Сакраменто» (124:110), «Хьюстон» разгромил «Портленд» (140:116).

НБА

Регулярный чемпионат

Кубок НБА

Западная конференция

Группа А

«Миннесота» — «Сакраменто» — 124:110 (35:30, 26:31, 31:30, 32:19)

М: Эдвардс (30), Рэндл (26 + 11 подборов), Дивинченцо (20), Макдэниэлс (13).

С: Сабонис (34 + 11 подборов), Лавин (25), Шредер (14), Уэстбрук (13 + 10 подборов + 13 передач).

Группа В

«Нью-Орлеан» — «Лейкерс» — 104:118 (25:35, 27:30, 25:30, 27:23)

Н: Мерфи (35), Фирс (19), Джонс (13).

Л: Ривз (31), Дончич (24 + 12 передач), Эйтон (20 + 16 подборов), Хатимура (14), Смарт (13).

Группа С

«Хьюстон» — «Портленд» — 140:116 (41:32, 28:28, 36:31, 35:25)

Х: Дюрант (30), Шенгюн (25 + 11 подборов), Смит (22), Томпсон (19).

П: Авдия (22 + 10 подборов), Шарп (19), Камара (16).