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Лу Уильямс останется в «Атланте»

01:37

Атакующий защитник Лу Уильямс останется в «Атланта». Клуб и 34-летний американец согласовали новый контракт.

Этим летом Уильямс стал неограниченно свободным агентом. С «Хокс» будет подписан однолетний контракт на 5 миллионов долларов, сообщает ESPN.

Напомним, за прошлый сезон Лу заработал 8 миллионов долларов.

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Евгений Козинов все материалы автора

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