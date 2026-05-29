29 мая, 06:02

«Сан-Антонио» сравнял счет в серии с «Оклахомой», команды ждет седьмой матч

Евгений Козинов
Корреспондент
Виктор Вембаньяма и Стефон Касл.
Фото Imagn Images, USA Today Sports

«Сан-Антонио» обыграл «Оклахому» в шестом матче финальной серии Западной конференции — 118:91. Игра прошла на арене «Центр Фрост Банк» в Сан-Антонио.

Центровой «Спэрс» Виктор Вембаньяма оформил дабл-дабл — 28 очков и 10 подборов.

Счет в серии стал равный — 3-3. Седьмой матч пройдет на паркете «Тандер» в воскресенье, 31 мая. Начало игры — 03:00 по московскому времени.

«Сан-Антонио» — «Оклахома-Сити» — 118:91 (35:22, 25:31, 32:13, 26:25)

С: Вембаньяма (28 + 10 подборов), Харпер (18), Касл (17), Васселл (12), Шэмпени (10).

О: Гилджес-Александер (15), Маккейн (13), Холмгрен (10 + 11 подборов), Хартенштайн (10).

Счет в серии: 3-3.

