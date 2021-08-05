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«Голден Стэйт» обменял Паскалла в «Юту»

02:36
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Форвард «Голден Стэйт» Эрик Паскалл продолжит карьеру в «Юте». «Уорриорз» получили за своего игрока защищенный пик 2-го раунда на драфте 2026 года, сообщает ESPN.

В прошлом сезоне 24-летний Паскалл сыграл в 40 матчах, набирая в среднем 9,5 очка, 3,2 подбора и 1,3 передачи.

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Евгений Козинов все материалы автора

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