«Голден Стэйт» обменял Паскалла в «Юту»
Форвард «Голден Стэйт» Эрик Паскалл продолжит карьеру в «Юте». «Уорриорз» получили за своего игрока защищенный пик 2-го раунда на драфте 2026 года, сообщает ESPN.
В прошлом сезоне 24-летний Паскалл сыграл в 40 матчах, набирая в среднем 9,5 очка, 3,2 подбора и 1,3 передачи.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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