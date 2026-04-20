«Детройт» продлил рекордную серию домашних поражений в плей-офф НБА до 11 матчей

«Детройт» продлил рекордную в истории НБА серию домашних поражений в плей-офф. «Пистонс» уступили в 11 домашних играх подряд. Эта безвыигрышная серия началась в 2008 году.

«Пистонс» проиграли «Орландо» в первом матче серии первого раунда плей-офф НБА со счетом 101:112. «Детройт» не проходил дальше первого раунда плей-офф уже 18 лет.

В серии до четырех побед «Орландо» ведет со счетом 1-0. Следующий матч пройдет 23 апреля.