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Вембаньяма установил рекорд «Сан-Антонио» по очкам в дебютном матче плей-офф

Руслан Минаев

Центровой «Сан-Антонио» Виктор Вембаньяма набрал 35 очков в первом матче серии плей-офф НБА против «Портленда» (111:98). Он стал самым результативным игроком встречи.

За 33 минуты на паркете центровой реализовал 13 из 21 броска с игры, 5 из 6 трехочковых и 4 из 5 штрафных. Также на его счету 5 подборов и 2 блок-шота.

Вембаньяма побил рекорд «Сперс» по очкам в дебютном матче плей-офф. Предыдущее достижение принадлежало Тиму Данкану (32 очка в 1998 году).

Также 22-летний француз стал единственным игроком в истории НБА с 35+ очками и 5+ трехочковыми в дебютной игре плей-офф.

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НБА
Сан-Антонио Спёрс
Виктор Вембаньяма
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