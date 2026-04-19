Леброн и Бронни Джеймсы стали первым дуэтом отца и сына, сыгравшим вместе в плей-офф НБА

Игроки «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс и Бронни Джеймс приняли участие в первом матче серии против «Хьюстона» (107:98) в первом раунде плей-офф НБА.

Джеймсы стали первым дуэтом отца и сына, которые вместе сыграли в плей-офф НБА. 41-летний Леброн оформил дабл-дабл — 19 очков и 13 передач. 21-летний Бронни отыграл чуть меньше 4 минут и не набрал результативных действий.

«Лейкерс» выиграли первый матч и повели в серии (1-0). Следующий матч пройдет в Лос-Анджелесе 22 апреля.

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