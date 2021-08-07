«Милуоки» подписал Грэйсона Аллена
«Мемфис» и «Милуоки» совершили обмен игроками. «Гризлис» отправили атакующего защитника Грэйсона Аллена в «Бакс», получив взамен разыгрывающего защитника Сэма Меррилла и два пика второго раунда.
В прошедшем сезоне 25-летний Аллен сыграл в 51 матче НБА, набирая в среднем по 10,4 очка, 3,1 подбора и 2,1 передачи.
Напомним, 25-летний Меррилл был выбран под последним номером драфта 2020 года. В прошлом сезоне он провел 30 матчей, набирая в среднем 3,0 очка.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю