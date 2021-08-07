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«Милуоки» подписал Грэйсона Аллена

03:47
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«Мемфис» и «Милуоки» совершили обмен игроками. «Гризлис» отправили атакующего защитника Грэйсона Аллена в «Бакс», получив взамен разыгрывающего защитника Сэма Меррилла и два пика второго раунда.

В прошедшем сезоне 25-летний Аллен сыграл в 51 матче НБА, набирая в среднем по 10,4 очка, 3,1 подбора и 2,1 передачи.

Напомним, 25-летний Меррилл был выбран под последним номером драфта 2020 года. В прошлом сезоне он провел 30 матчей, набирая в среднем 3,0 очка.

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Евгений Козинов все материалы автора

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