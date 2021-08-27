«Лейкерс» хочет заполучить Рондо
Разыгрывающий защитник «Мемфис» Рэджон Рондо может вернуться в «Лейкерс». Как сообщает ESPN, клуб из Лос-Анджелеса будет основным претендетом на 35-летнего американца, если его контракт с «Мемфисом» будет выкуплен.
Нынешнее соглашение Рондо рассчитано до следующего лета. По нему баскетболист заработает 7,5 миллиона долларов.
Напомним, Рондо оказался в «Гриззлис» этим летом в результате обмена Эрика Бледсоу в «Клипперс». В 2020 году игрок вместе с «Лейкерс» стал чемпионом НБА.
В прошлом сезоне Рондо сыграл в 18 матчах за «Мемфис», набирая в среднем по 7,6 очка, а также в 27 матчах за «Атланту», набирая в среднем по 3,9 очка.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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