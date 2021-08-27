«Лейкерс» хочет заполучить Рондо

Разыгрывающий защитник «Мемфис» Рэджон Рондо может вернуться в «Лейкерс». Как сообщает ESPN, клуб из Лос-Анджелеса будет основным претендетом на 35-летнего американца, если его контракт с «Мемфисом» будет выкуплен.

Нынешнее соглашение Рондо рассчитано до следующего лета. По нему баскетболист заработает 7,5 миллиона долларов.

Напомним, Рондо оказался в «Гриззлис» этим летом в результате обмена Эрика Бледсоу в «Клипперс». В 2020 году игрок вместе с «Лейкерс» стал чемпионом НБА.

В прошлом сезоне Рондо сыграл в 18 матчах за «Мемфис», набирая в среднем по 7,6 очка, а также в 27 матчах за «Атланту», набирая в среднем по 3,9 очка.