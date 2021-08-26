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Лиллард не покинет «Портленд»

06:18
Дэмиан Лиллард. Фото Instagram
Дэмиан Лиллард. Фото Instagram
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Разыгрывающий защитник «Портленда» Дэмиан Лиллард объявил, что не покинет команду. Он с 2012 года выступает за команду.

«Я не ухожу из «Портленда». По крайней мере, не прямо сейчас», — сказал Лиллард во время прямого эфира в Instagram.

Ранее появилась информация, что «Лейкерс» и «Филадельфия» заинтересованы в подписании 31-летнего американца.

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Евгений Козинов все материалы автора

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