Лиллард не покинет «Портленд»

Разыгрывающий защитник «Портленда» Дэмиан Лиллард объявил, что не покинет команду. Он с 2012 года выступает за команду.

«Я не ухожу из «Портленда». По крайней мере, не прямо сейчас», — сказал Лиллард во время прямого эфира в Instagram.

Ранее появилась информация, что «Лейкерс» и «Филадельфия» заинтересованы в подписании 31-летнего американца.