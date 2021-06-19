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Ирвинг пропустит решающий матч с «Милуоки»

03:25
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Разыгрывающий защитник «Бруклина» Кайри Ирвинг не поможет команде в ближайшем матче. Как сообщает ESPN, 29-летний американец пропустит решающий матч серии второго раунда плей-офф НБА против «Милуоки» (3-3).

Игрок продолжает восстанавливаться после растяжения связок голеностопного сустава. Он получил поврежднеие в четвертой игре серии.

В этом сезоне Ирвинг принял участие в 54 матчах, набирая в среднем по 26,9 очка.

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Евгений Козинов все материалы автора
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