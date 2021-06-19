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Букер готов сыграть за сборную США на Олимпиаде

04:12

Атакующий защитник «Финикса» Девин Букер готов сыграть за сборную США на Олимпийских играх в Токио, сообщает ESPN.

Ранее о готовности сыграть на Играх сообщили Дэмиан Лиллард («Портленд»), Дрэймонд Грин («Голден Стэйт»), Джейсон Тейтум («Бостон») и Брэдли Бил («Вашингтон).

Состав на Олимпиаду будет назван в конце июня. Тренировочный лагерь начнется 6 июля в Лас-Вегасе.

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Евгений Козинов все материалы автора
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