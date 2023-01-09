«Миннесота» в гостях выиграла у «Хьюстона», «Оклахома» одержала победу над «Далласом»
«Хьюстон» на своем паркете проиграл «Миннесоте» в матче регулярного чемпионата НБА — 96:104.
НБА
Регулярный чемпионат
«Хьюстон» — «Миннесота» — 96:104 (33:24, 29:34, 19:19, 15:27)
Х: Портер (25), Шенгюн (18), Мартин (12).
М: Расселл (22), Эдвардс (21), Гобер (18 + 11 подборов).
«Оклахома-Сити» — «Даллас» — 120:109 (33:34, 36:21, 27:28, 24:26)
О: Гилджес-Александер (33), Дорт (18), Уильямс (14).
Д: Вуд (27 + 16 подборов), Динуидди (21), Хардуэй (19).
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