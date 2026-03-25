«Денвер» в гостях победил «Финикс», у Йокича трипл-дабл

«Денвер» на выезде обыграл «Финикс» в матче регулярного чемпионата НБА — 125:123.

Самым результативным игроком встречи стал центровой гостей Никола Йокич, офрмивший трипл-дабл, — 23 очка, 17 подборов и 17 передач. У хозяев лучшую результативность показал защитник Девин Букер — 22 очка, 3 подбора, 8 передач.

«Наггетс» с 45 победами в 73 матчах занимают 4-е место в турнирной таблице Западной конференции, «Санс» с 40 победами в 73 матчах — на 7-й строчке «Запада».

Подписывайся на канал «СЭ» в Max