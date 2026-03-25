Защитник «Мемфиса» Морант пропустит остаток сезона из-за травмы

Защитник «Мемфиса» Джа Морант пропустит остаток сезона-2025/26 из-за растяжения связок левого локтевого сустава, сообщает пресс-служба клуба.

Морант получил повреждение 22 января в матче регулярного чемпионата НБА с «Атлантой» (122:124).

Спортсмену рекомендовано сделать инъекцию обогащенной тромбоцитами плазмы для заживления связок. Отмечается, что игрок полностью восстановится к сезону-2026/27.

В этом сезоне на счету 26-летнего американца 20 матчей за «Гриззлис», в которых он набирал в среднем 19,5 очка, делал 7,4 передачи и 4,6 подбора.