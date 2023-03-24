«Кливленд» обыграл «Бруклин». Бриджес набрал 32 очка

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«Бруклин» на своем паркете проиграл «Кливленду» в матче регулярного чемпионата НБА — 114:116. «Нетс» потерпели пятое поражение подряд. Самым результативным игроком встречи стал форвард хозяев Микэл Бриджес, набравший 32 очка.

В другой встрече «Орландо» обыграл «Нью-Йорк» (111:106). «Никс» проиграли третью встречу кряду.

НБА

Регулярный чемпионат

«Орландо» — «Нью-Йорк» — 111:106 (24:22, 29:23, 22:30, 36:31)

О: Банкеро (21), Энтони (18), Картер (16), Ф. Вагнер (16).

Н: Куикли (25), Граймс (25), Рэндл (23).

«Бруклин» — «Кливленд» — 114:116 (33:31, 28:29, 30:25, 23:31)

Б: Бриджес (32), Динуидди (25 + 12 передач), Харрис (15).

К: Митчелл (31), Э. Мобли (26 + 16 подборов), Гарлэнд (13).