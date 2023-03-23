«Лейкерс» выиграли у «Финикса»

«Лейкерс» переиграли «Финикс» в матче регулярного чемпионата НБА — 122:111. Команда из Лос-Анджелеса одержала вторую победу подряд. «Санс» проиграли вторую встречу кряду.

Атакующий защитник «Финикса» Девин Букер стал самым результативным игроком встречи, набрав 33 очка.

«Лейкерс» с результатом 36-37 идут на 10-м месте в Западной конференции. «Финикс» располагается на 4-й строчке — 38-34.

НБА

Регулярный чемпионат

«ЛА Лейкерс» — «Финикс» — 122:111 (23:26, 36:26, 29:33, 34:26)

Л: Дэвис (27), Расселл (26), Ривз (25 + 11 передач), Вандербилт (13), Шредер (13).

Ф: Букер (33), Пол (18), Шэмет (15), Крэйг (14).