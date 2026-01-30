«Хьюстон» прервал серию из четырех побед «Атланты»

«Хьюстон» на выезде победил «Атланту» в матче регулярного чемпионата НБА — 104:86.

Самым результативным игроком встречи стал форвард гостей Кевин Дюрант, который набрал 31 очко.

«Хьюстон» занимает четвертое место в Западной конференции НБА. «Атланта» идет десятой на «Востоке». У «Хокс» прервалась серия из четырех побед подряд.

НБА

Регулярный чемпионат

«Атланта» — «Хьюстон» — 86:104 (23:23, 19:20, 24:35, 20:26)

30 января. Атланта. «State Farm Arena»

«Чикаго» — «Майами» — 113:116 (31:34, 20:28, 34:29, 28:25)

30 января. Чикаго. «United Center».