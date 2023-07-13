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Сегодня, 00:47

«Реал» продлил контракт с 37-летним Родригесом

Евгений Козинов
Корреспондент
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Серхио Родригес (слева).
Фото AFP

«Реал» на официальном сайте объявил о продлении контракта с разыгрывающим защитником Серхио Родригесом. 37-летний испанец продлил соглашение до конца сезона-2023/24.

Испанский баскетболист в прошлом году вернулся в «Реал», за который выступал с 2010 по 2016 год.

В прошедшем сезоне Родригес сыграл в 39 матчах чемпионата Испании, набирая в среднем по 6,1 очка, 1,6 подбора и 3,5 передачи. В Евролиге он набирал в среднем 4,9 очка, 1,5 подбора, 4,4 передачи и помог «Реалу» завоевать титул чемпиона.

Серхио Юль и&nbsp;его одноклубники празднуют победу в&nbsp;Евролиге. Ветераны Юль и Родригес снова взяли Евролигу для «Реала». В молодежке им растет достойная смена в лице Демина и Виде
баскетбол
БК Реал
Серхио Родригес-Гомес
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