Паскуаль назвал причины поражения «Зенита» от «Црвены Звезды»
Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль после поражения от «Црвены Звезды» в Евролиге отметил, что соперник сыграл лучше от начала и до конца встречи.
«Я поздравляю «Црвену Звезду» с победой. Сегодня они были лучше нас от начала и до конца матча: соперники играли с энергией, физически они выбросили нас из игры. Мы начали матч плохо, можно сказать, что первые две четверти мы не играли в защите. Во второй половине матча мы стали лучше играть в защите, но не могли реализовать свои шансы в нападении.
К тому же, мы допустили много потерь. Учитывая это, вернуться в игру было невозможно. Психологически мы не могли адаптироваться к тому, что играем, уступая в счете, мы нервничали. Сейчас нам необходимо продолжать, настраиваться на матч с «Енисеем». Сегодняшний результат — худший для нас в этом сезоне", — цитирует пресс-служба клуба Паскуаля.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://basket.fc-zenit.ru/news/feed/2021/12/03/neudachno-nachinaem-seriyu-domashnikh-matchey-/
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю