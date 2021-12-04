Паскуаль назвал причины поражения «Зенита» от «Црвены Звезды»

Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль после поражения от «Црвены Звезды» в Евролиге отметил, что соперник сыграл лучше от начала и до конца встречи.

«Я поздравляю «Црвену Звезду» с победой. Сегодня они были лучше нас от начала и до конца матча: соперники играли с энергией, физически они выбросили нас из игры. Мы начали матч плохо, можно сказать, что первые две четверти мы не играли в защите. Во второй половине матча мы стали лучше играть в защите, но не могли реализовать свои шансы в нападении.

К тому же, мы допустили много потерь. Учитывая это, вернуться в игру было невозможно. Психологически мы не могли адаптироваться к тому, что играем, уступая в счете, мы нервничали. Сейчас нам необходимо продолжать, настраиваться на матч с «Енисеем». Сегодняшний результат — худший для нас в этом сезоне", — цитирует пресс-служба клуба Паскуаля.