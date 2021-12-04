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Форвард «Олимпиакоса» признан MVP 13-й недели Евролиги

15:51
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Форвард «Олимпиакоса» Саша Везенков был признан MVP 13-й недели регулярного чемпионата Евролиги.

В гостевом матче с УНИКСом (87:84 ОТ) Везенков набрал 22 очка, а также сделал 7 подборов, 3 передачи, 5 перехватов и 1 блок-шот.

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