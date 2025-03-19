Дабл-дабл Шортса принес «Парижу» победу над «Миланом»

«Париж» переиграл «Милан» в матче регулярного чемпионата Евролиги — 92:79. Французская команда прервала свою трехматчевую серию поражений.

Разыгрывающий защитник парижан Ти Джей Шортс оформил дабл-дабл — 24 очка и 10 передач.

«Париж» с результатом 17-13 занимает 6-е место в турнирной таблице. «Олимпия» идет на 9-й строчке — 16-14.

Евролига

Регулярный чемпионат

«Париж» (Франция) — «Милан» (Италия) — 92:79 (22:18, 26:19, 28:30, 16:12)

П: Шортс (24 + 10 передач), Эррера (13), Ло (12), Уорд (11).

М: Козюр (18), Мэннион (17), Ледэй (14), Шилдс (10).