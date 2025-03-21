«Бавария» проиграла «Басконии» в Евролиге
В четверг, 20 марта, состоялись пять матчей регулярного чемпионата Евролиги.
«Монако» обыграл «Фенербахче» (91:82), «Олимпиакос» потерпел поражение от «Црвены Звезды» (73:81), «Маккаби» переиграл «Виртус» (77:67), «Баскония» выиграла у «Баварии» (112:89), «Реал» победил АСВЕЛ (81:70).
Евролига
Регулярный чемпионат
«Монако» (Франция) — «Фенербахче» (Турция) — 91:82 (26:28, 21:15, 16:15, 28:24)
М: Джеймс (29), Окобо (16), Тайс (15), Лойд (13).
Ф: Макколлум (24), Гудурич (15), Биберович (10).
«Олимпиакос» (Греция) — «Црвена Звезда» (Сербия) — 73:81 (8:20, 19:23, 28:15, 18:23)
О: Везенков (19), Маккиссик (14), Питерс (9).
Ц: Гедрайтис (20), Миллер-Макинтайр (15 + 11 подборов), Давидовац (13), Кэнан (12).
«Маккаби Т-А» (Израиль) — «Виртус Б» (Италия) — 77:67 (15:17, 27:16, 23:12, 12:22)
М: Йокубайтис (19), Кларк (14), Соркин (12).
В: Полонара (15), Клайберн (13), Жижич (11 + 12 подборов).
«Баскония» (Испания) — «Бавария» (Германия) — 112:89 (25:21, 25:27, 33:23, 29:18)
Бас: Ховард (27), Форрест (14 + 10 передач), Луваву-Кабарро (14), Холл (14).
Бав: Напьер (15), Эдвардс (13), Фойгтманн (13).
«Реал» (Испания) — АСВЕЛ (Франция) — 81:70 (32:10, 20:24, 16:19, 13:17)
Р: Тавареш (23), Серхио Юль (12), Муса (10).
А: Маледон (25), Ли (15), Бентил (7).