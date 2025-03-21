Баскетбол
21 марта, 00:59

«Бавария» проиграла «Басконии» в Евролиге

Евгений Козинов
Корреспондент

В четверг, 20 марта, состоялись пять матчей регулярного чемпионата Евролиги.

«Монако» обыграл «Фенербахче» (91:82), «Олимпиакос» потерпел поражение от «Црвены Звезды» (73:81), «Маккаби» переиграл «Виртус» (77:67), «Баскония» выиграла у «Баварии» (112:89), «Реал» победил АСВЕЛ (81:70).

Евролига

Регулярный чемпионат

«Монако» (Франция) — «Фенербахче» (Турция) — 91:82 (26:28, 21:15, 16:15, 28:24)

М: Джеймс (29), Окобо (16), Тайс (15), Лойд (13).

Ф: Макколлум (24), Гудурич (15), Биберович (10).

«Олимпиакос» (Греция) — «Црвена Звезда» (Сербия) — 73:81 (8:20, 19:23, 28:15, 18:23)

О: Везенков (19), Маккиссик (14), Питерс (9).

Ц: Гедрайтис (20), Миллер-Макинтайр (15 + 11 подборов), Давидовац (13), Кэнан (12).

«Маккаби Т-А» (Израиль) — «Виртус Б» (Италия) — 77:67 (15:17, 27:16, 23:12, 12:22)

М: Йокубайтис (19), Кларк (14), Соркин (12).

В: Полонара (15), Клайберн (13), Жижич (11 + 12 подборов).

«Баскония» (Испания) — «Бавария» (Германия) — 112:89 (25:21, 25:27, 33:23, 29:18)

Бас: Ховард (27), Форрест (14 + 10 передач), Луваву-Кабарро (14), Холл (14).

Бав: Напьер (15), Эдвардс (13), Фойгтманн (13).

«Реал» (Испания) — АСВЕЛ (Франция) — 81:70 (32:10, 20:24, 16:19, 13:17)

Р: Тавареш (23), Серхио Юль (12), Муса (10).

А: Маледон (25), Ли (15), Бентил (7).

