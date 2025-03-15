«Бавария» дома проиграла «Эфесу» в Евролиге
В пятницу, 14 марта, состоялись три матча регулярного чемпионата Евролиги.
«Олимпиакос» выиграл у «Панатинаикоса» (76:74), «Бавария» на своем паркете проиграла «Эфесу» (92:97), «Барселона» обыграла «Партизан» (87:80).
Евролига
Регулярный чемпионат
«Олимпиакос» (Греция) — «Панатинаикос» (Греция) — 76:74 (20:9, 18:18, 24:23, 14:24)
О: Везенков (18), Уильямс-Госс (14), Папаниколау (11), Фалль (10).
П: Митоглу (18), Осман (13), Браун (11), Эрнангомес (10).
«Бавария» (Германия) — «Эфес» (Турция) — 92:97 (17:26, 20:25, 30:14, 25:32)
Б: Эдвардс (18), Уайлер-Бэбб (18), Фойгтманн (16), Харрис (15).
Э: Ларкин (25), Бобуа (23), Брайант (12), Отуру (12).
«Барселона» (Испания) — «Партизан» (Сербия) — 87:80 (25:32, 29:9, 19:26, 14:13)
Б: Пантер (25), Мету (16), Саторански (11).
П: Браун (16), Майк (16), К. Джонс (14), Маринкович (11), Дэвис (11).